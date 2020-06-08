Elazığ'da 400 kilo kaçak balık ele geçirildi

Elazığ'da kaçak balık ile ilgili yapılan çalışmada 400 kilogram sazan ele geçirildi, 1 kişiye yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak balık avına yönelik çalışma yaptı. ElazığBingöl yolu Gülüşkür köprüsü mevkiinde yapılan çalışmada ekipler tarafından fark edilen bir araç incelendi. Yapılan incelemede araçtan 400 kilogram kaçak olarak avlanan sazan ele geçirildi. Kaçak olarak avlanan balıklarla ilgili 1 kişiye para cezası kesilerek, yasal işlem yapıldı.

Öteyandan, ekipler kaçak balık avlanmaması uyarısını tekrarlayarak, kontrollerin sıkı bir şekilde yapıldığını bildirdi.

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