Elazığ'da gelinciklerin görsel şöleni Bölgeden geçenler gelincik tarlasının fotoğraflarını çekerken, çocuklar ise içerisinde oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da gelinciklerin görsel şöleni Bölgeden geçenler gelincik tarlasının fotoğraflarını çekerken, çocuklar ise içerisinde oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşıyor

İHA

Elazığ'da daha çok kırsal kesimde kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, bu kez kent merkezinde boş bir arazide görsel şölen oluşturdu. Çiçek bahçesine dönüşen arazide çocuklar zaman zaman oyunlar oynarken, bölgeden geçenler ise fotoğraf çekerek görsel güzelliği kaydediyor.

Elazığ'da gelinciklerin görsel şöleni Bölgeden geçenler gelincik tarlasının fotoğraflarını çekerken, çocuklar ise içerisinde oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşıyor

Elazığ'da daha çok kırsal kesimde kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, bu kez kent merkezinde boş bir arazide görsel şölen oluşturdu. Çiçek bahçesine dönüşen arazide çocuklar zaman zaman oyunlar oynarken, bölgeden geçenler ise fotoğraf çekerek görsel güzelliği kaydediyor.
Ülke genelinde hemen hemen her ilde kırsal alanda görsel şölen sunan gelincik çiçeği Elazığ'da merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde boy gösterdi.24 Ocakta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Doğukent Mahallesi'ne kurulan 900 konteynerden oluşan geçici barınma merkezinin yanındaki boş arazide kendiliğinden çıkan gelincikler, bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Gelinciğin yanı sıra papatya gibi bazı çiçeklerde kendini gösterdi.
Bölge yaşayanlar başta olmak üzere, çevreden geçip çiçekleri fark edenler ise hem doyumsuz manzarayı izliyor hemde fotoğraf çekerek sosyal medyalarında paylaşım yapıyor. Bunun yanı sıra çevrede ikamet eden çocuklarda çiçekler arasında oyun oynayarak vakit geçiriyor.
Gelincik tarlasında arkadaşları ile oyunlar oynayarak güzel vakitler geçirdiklerini dile getiren 7 yaşındaki Yunus Kayaoğlu, “Arkadaşlarımla koşup oyunlar oynuyorum. Bazen saklambaç bazen de yakalamaca oynuyoruz. Çiçeklerin arasında oyunlar oymak çok güzel" dedi.

“Hem mahallemiz için tanıtım hem de güzel bir görsellik var”
Mahallesi sakinlerinden Murat Taşköprü ise her yıl aynı tarihte gelinciklerin görsel şölenine tanıklık ettiklerini anımsatarak, “Evimizin hemen karşısında gelincik tarlası bulunuyor. Burada her yıl çok güzel bir görüntü var, çocuklarımız çıkıp oyunlar oynuyorlar. Güzel bir görsel şölen oluyor. Gayet memnunuz buranın bu şekilde kalması bizim için çok iyi. Belediyemizden ve büyüklerimizden bir talebimiz var, burayı daha güzel bir park haline getirmelerini rica ediyoruz. Burada fotoğraf çekenler oluyor, oturup çay içenler, muhabbet edenler oluyor. Bu şekilde etkinlikler çok oluyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da 400 kilo kaçak balık ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 400 kilo kaçak balık ele geçirildi
Elazığ'da 2 polis, maske uyarısı yaptığı kişilerce darbedildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 polis, maske uyarısı yaptığı kişilerce ...
Elazığ'da 2 polisin yaralanmasına neden olan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 polisin yaralanmasına neden olan 3 ...
Balkondan girdiği evden cep telefonu çaldı, tutuklandı
YEREL HABERLER Balkondan girdiği evden cep telefonu çaldı, ...
Elazığ'da suç dosyası kabarık hırsız telefon çalınca tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da suç dosyası kabarık hırsız telefon çalınca ...
Tarihi Harput'ta normalleşme süreci yoğunluğu UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren Harput Mahallesi'nde kısıtlama kaldırılmasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı
YEREL HABERLER Tarihi Harput'ta normalleşme süreci yoğunluğu UNESCO ...
Elazığ'da kalp gölü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Elazığ'da kalp gölü, doğal güzelliği ile dikkat ...
2 bin rakımda dikenli tellere takılan kuzuyu haberciler kurtardı
YEREL HABERLER 2 bin rakımda dikenli tellere takılan kuzuyu ...
Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
YEREL HABERLER Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağlar, bir ...
Elazığ'da, 9 katlı apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da, 9 katlı apartman karantinaya alındı
ABD'nin margarin yağları, okulun çatısında bulundu
YEREL HABERLER ABD'nin margarin yağları, okulun çatısında bulundu
Ankuzu Baba Dağı, muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor 8 ve 9. yüz yıllarda yaşayan Ankuzu Baba'nın Türbesinin bulunduğu ve isminden aldığı Harput'un en yüksek dağının, kuş bakışı manzarası ile doğal güzelliği gözler önüne seriyor
YEREL HABERLER Ankuzu Baba Dağı, muhteşem manzarası ile dikkat ...
Depresyona giren kedi 9 kiloya ulaştı, gündüzleri de 8 saat uyumaya başladı
YEREL HABERLER Depresyona giren kedi 9 kiloya ulaştı, gündüzleri de ...
Elazığ'da depremde hasar gören binada yangın çıktı
YEREL HABERLER Elazığ'da depremde hasar gören binada yangın çıktı
Elazığ'da "Ay Tutulması” Harput'tan izlendi
YEREL HABERLER Elazığ'da "Ay Tutulması” Harput'tan izlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X