Elazığ'da gelinciklerin görsel şöleni Bölgeden geçenler gelincik tarlasının fotoğraflarını çekerken, çocuklar ise içerisinde oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşıyor

Elazığ'da daha çok kırsal kesimde kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, bu kez kent merkezinde boş bir arazide görsel şölen oluşturdu. Çiçek bahçesine dönüşen arazide çocuklar zaman zaman oyunlar oynarken, bölgeden geçenler ise fotoğraf çekerek görsel güzelliği kaydediyor.

Ülke genelinde hemen hemen her ilde kırsal alanda görsel şölen sunan gelincik çiçeği Elazığ'da merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde boy gösterdi.24 Ocakta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Doğukent Mahallesi'ne kurulan 900 konteynerden oluşan geçici barınma merkezinin yanındaki boş arazide kendiliğinden çıkan gelincikler, bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Gelinciğin yanı sıra papatya gibi bazı çiçeklerde kendini gösterdi.

Bölge yaşayanlar başta olmak üzere, çevreden geçip çiçekleri fark edenler ise hem doyumsuz manzarayı izliyor hemde fotoğraf çekerek sosyal medyalarında paylaşım yapıyor. Bunun yanı sıra çevrede ikamet eden çocuklarda çiçekler arasında oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Gelincik tarlasında arkadaşları ile oyunlar oynayarak güzel vakitler geçirdiklerini dile getiren 7 yaşındaki Yunus Kayaoğlu, “Arkadaşlarımla koşup oyunlar oynuyorum. Bazen saklambaç bazen de yakalamaca oynuyoruz. Çiçeklerin arasında oyunlar oymak çok güzel" dedi.



“Hem mahallemiz için tanıtım hem de güzel bir görsellik var”

Mahallesi sakinlerinden Murat Taşköprü ise her yıl aynı tarihte gelinciklerin görsel şölenine tanıklık ettiklerini anımsatarak, “Evimizin hemen karşısında gelincik tarlası bulunuyor. Burada her yıl çok güzel bir görüntü var, çocuklarımız çıkıp oyunlar oynuyorlar. Güzel bir görsel şölen oluyor. Gayet memnunuz buranın bu şekilde kalması bizim için çok iyi. Belediyemizden ve büyüklerimizden bir talebimiz var, burayı daha güzel bir park haline getirmelerini rica ediyoruz. Burada fotoğraf çekenler oluyor, oturup çay içenler, muhabbet edenler oluyor. Bu şekilde etkinlikler çok oluyor" diye konuştu.

