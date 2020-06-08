Elazığ Şehir Hastanesi'nin mimarı yapısı, Covid-19'la mücadeleyi kolaylaştırdı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Korona virüs (Covid19) pandemisi sürecinde de depremde olduğu gibi önemli bir rol üstlendiğini belirten Başhekim Doç.Dr.Savaş Öztürk, salgın sürecinde fiziki ve teknolojik tüm imkanların kullanılarak 1 bloğun pandemi alanı olarak ayrıldığını, bu sayede diğer bloklarda rutin sağlık hizmetlerine devam ettiklerini söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid19'la mücadele kapsamında her türlü çalışma yapıldı. Bu kapsamda kentte 2018 yılında hizmete başlayan bin 38 yatak kapasiteli Fethi Sekin Şehir Hastanesi de, fiziki yapısı, teknolojik donanımı ve deneyimli sağlık ekibiyle kentin sağlık hizmetlerinin büyük bölümünü karşıladı. 24 Ocak'ta meydana gelen depremin yükünü kaldıran şehir hastanesi, pandemi sürecinde de yükün çoğunluğunu karşıladığı aktarıldı.



"Mimari yapısı bizlere bu imkanı verdi"

Hastanenin fiziki alt yapısı ve teknolojik donanımının pandemi planlarını en iyi şekilde yapabilme fırsatı sunduğunu belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztük," Fiziki ve teknolojik tüm imkanlarımızı kullanarak yaptığımız planlamalar çerçevsinde hastanemizin 1 bloğunu pandemi alanı olarak oluşturduk. Hastane binalarında blokları ayırmak aslında çok zor olabiliyor burada şehir hastanesinin mimari yapısı bizlere bu imkanı verdi.Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihi itibarı tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olarak Covid hastalarını kabul etmeye başladık. Hastanemizde 1 blok Covid19 için ayrılmışken, diğer bloklarda sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağladık"dedi.

Her türlü önlemi önceden aldıklarını anımsatan Doç.Dr. Öztürk“Hastanemiz toplamda 4 blok. Bloklar şeklinde olması planlamalarımızı etkili bir şekilde hazırlamamızı kolaylaştırdı. Bu sayede Covid19 hastalarının teşhis ve tedavilerinin bir blokta yapılmasını sağladık. Enfeksiyon kontrolünün daha etkili olarak sağlanması açısından bu oldukça önemliydi. Fiziki imkanlarımızla yaptığımız planlamalarla süreci sağlıklı bir şekilde yürütebildik. Sağlık Bakanlığımızın uygulamaları doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettirerek Covid19 ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz”diyerek bilgi verdi.

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