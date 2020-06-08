Elazığ'da kaçak avlanan 400 kilo balık ele geçirildi

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da Jandarma ile Tarım ve Orman il Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmada, kaçak avlanan 400 kilo sazan ele geçirildi. 1 kişiye yasal işlem yapıldı.<br>Elazığ'da Jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak balık avına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Elazığ-Bingöl Karayolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde yapılan çalışmada, ekipler tarafından fark edilen bir araçta yapılan aramada 400 kilo kaçak olarak avlanan sazan ele geçirildi. Olayla ilgili, 1 kişiye yasal işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-08 22:27:42<br>
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