Elazığ kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, Diyarbakır'ın Dicle ile Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında Görese bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı.Operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlayan timler, hava desteğiyle 2'sini etkisiz hale getirdi.

Bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi.

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