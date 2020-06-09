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Kızı vermediler diye ateş açtı: 2 yaralı, 10 gözaltı Elazığ’da kız isteme meselesi yüzünden yabancı uyruklu bir şahıs, arkadaşları ile bir eve ateş açtı, seken saçmalar nedeniyle olayla ilgisi olmayan 2 kişi yaralandı, olaya karışan 10'dan fazla kişi ise gözaltına alındı

İHA

Elazığ'da yabancı uyruklu bir şahıs, daha önce istediği kızı vermeyen ailenin evine arkadaşları ile gelerek ateş açtı, olayla ilgisi olmayan 2 kişi yaralandı, 10'dan fazla kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kızı vermediler diye ateş açtı: 2 yaralı, 10 gözaltı Elazığ’da kız isteme meselesi yüzünden yabancı uyruklu bir şahıs, arkadaşları ile bir eve ateş açtı, seken saçmalar nedeniyle olayla ilgisi olmayan 2 kişi yaralandı, olaya karışan 10'dan fazla kişi ise gözaltına alındı

Elazığ’da yabancı uyruklu bir şahıs, daha önce istediği kızı vermeyen ailenin evine arkadaşları ile gelerek ateş açtı, olayla ilgisi olmayan 2 kişi yaralandı, 10'dan fazla kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Akkuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, il dışından arkadaşları ile istediği kız A.U. ve ailesinin olduğu Elazığ'daki evin önüne geldi. Şüpheli arkadaşlarıyla birlikte pompalı tüfeklerle eve ateş açtı. Bu sırada kızın ailesi de tüfekle karşılık verdi. Seken saçmalar nedeniyle olayla ilgisi olmayan 2 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gönderilen çok sayıda polis ekibi hem olay yerinde hem de çevrede araştırma yaptı.
Bir araçla kaçan şüphelilerin yakalanması polis çalışma yaptı. Polisin çalışmasında asıl şüpheli ile birlikte olaya karışan 10'dan fazla kişi gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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