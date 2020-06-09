Elazığ'da yaban keçileri, Harput'a kadar indi

Elazığ'da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçilerinin bu kez tarihi Harput Mahallesine kadar gelmesi dikkat çekti.

Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri bu kez, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'ne kadar geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 aydan fazla ziyaretçilere kapatılan, ancak normalleşme süreciyle birlikte tekrar açılan tarihi mahalleye kadar gelen yaban keçileri, Balakgazi anıtının altında sürü halinde görüntülendi. Gece saatlerinde mahalleye kadar gelen yaban keçileri, öğle saatlerine doğru ise bölgeden hızla uzaklaştı. O anları İHA ekibi de görüntüledi.

Kovid19 süreci boyunca tarihi Harput Mahallesine giriş çıkışlar yasak olduğunu ve bu nedenden dolayı doğa hayvanları kendilerine ait yerleri tekrardan keşfettiklerini belirten bölgedeki bir işletmenin sahibi Rahman Kızılkaya, “2 gündür 6 ile 7 arasında değişen dağ keçisi Harput’umuzu rahat bir şekilde ziyaret edip hatta uzun süre yattıktan sonra öğlene doğru gidiyorlar. Bu Harput’a gelip giden vatandaşlarımızın da bayağı ilgisini çekti. Yasak kalktığı için bu yoğunlukta gidip gelmeyeceklerini bilemiyoruz lakin 2 gündür çok güzel bir doğa olayı ile karşı karşıyayız. Uzun süre burada kalıyorlar. Zaten burayı bir geçiş güzergahı olarak kullanmıyorlar. Burada yaklaşık 34 saatlik bir gezileri oluyor” ifadelerini kullandı.

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