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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahşi,"Emeğin, emekçinin ve ekmeğin hizmetinde olduk"

İHA

Kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan MemurSen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, " İlk günden bugüne kadar, öznesi ve önceliği insan, yönü adalet, özgürlük ve hakkaniyet, yöntemi erdemli, akademik ve çözüme odaklı hizmet sendikacılığı anlayışı doğrultusunda emeğin, emekçinin ve ekmeğin hizmetinde olduk"dedi.

Bahşi,"Emeğin, emekçinin ve ekmeğin hizmetinde olduk"

Kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan MemurSen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, " İlk günden bugüne kadar, öznesi ve önceliği insan, yönü adalet, özgürlük ve hakkaniyet, yöntemi erdemli, akademik ve çözüme odaklı hizmet sendikacılığı anlayışı doğrultusunda emeğin, emekçinin ve ekmeğin hizmetinde olduk"dedi.
MemurSen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, sendikanın 25’inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle açıklamalarda bulundu. Sendikanın binasında üyeler ile bir araya gelen Bahşi, MemurSen’in 25 yıllık tarihi boyunca Türkiye’de milli iradenin güçlü ve ülke idaresinin temel tayin edici gücü olması doğrultusunda milletin en gür sedası olduğunu söyledi.
Bahşi açıklamamasında, “İnsan ve emek kavramlarını mücadele azmiyle harmanlayan, soylu mücadelesinden taviz vermeden, yerelden evrensele emek ve ekmek için durmadan çalışan MemurSen 25 yaşında. Bundan tam 25 yıl önce Mehmet Akif İnan isminin bütün yönleriyle müsemma bir zeminde insana değer, emeğe güç, mücadeleye örgüt kazandırmak adına MemurSen’i sendikal hayata kazandırmıştır. İlk günden bugüne kadar, öznesi ve önceliği insan, yönü adalet, özgürlük ve hakkaniyet, yöntemi erdemli, akademik ve çözüme odaklı hizmet sendikacılığı anlayışı doğrultusunda emeğin, emekçinin ve ekmeğin hizmetinde olduk. 25 yılda her biri diğerinde hayat bulan ve paylaşmayı, dayanışmayı, birlikte yaşamanın gereği değil onuru sayan, birlerden milyonlara ulaşan bir aileyiz. Ankara’da bir odada başlayan mücadelemiz, 25. yılın şafağında dünyada ve yedi kıta da adından, iradesinden, hassasiyetlerinden ve kavramlarından bahseden evrensel soylu mücadele platformuna dönüşmüştür"şeklinde konuştu.
İlk günkü heyecanla, mücadele azimlerinden taviz vermeden, geri çekilmeden, emeğin, ekmeğin ve alın terinin hakkını teslim etmeden sadece yerel için değil evrensel barışın sağlanması için de gece gündüz demeden çalışacaklarına da vurgu yapan Bahşi," Sivil, demokrat, özgürlükçü bir anlayışla çalışma hayatı ve sivil toplum hareketine yön veren soylu mücadelemiz 25. yılını tamamladı. Türkiye’de emeğin, tüm mazlum ve mağdur coğrafyalarda kardeşliğin, insanlığın ve dayanışmanın sesiyiz. Vesayetin düşmanı, millet iradesinin yanındayız. Demokrasi mücadelesinin savunucusu, emeğin güçlü sesiyiz”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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