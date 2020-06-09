Elazığ'da etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı (2)

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<br>TERÖRİSTLERİN SİLAH VE MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ<br>İç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin silah ve mühimmatları da ele geçirildi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, 2 uzun namlulu silah, 2 el bombası, tabanca, çok sayıda mermi, silah dürbünü, fünye, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı ve harita ele geçirildi. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-09 19:20:03<br>

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