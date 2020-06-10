Elazığ'da kocasının boğazını kestiği 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Elazığ’da dün gece meydana gelen olayda, kocası tarafından boğazı kesilerek yaralanan 3 çocuk annesi Aslıhan A., kaldırıldığı hastane de hayatını kaybetti.

Olay, dün gece merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokakta bulunun bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. (40), boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki eşi Aslıhan A.'nın (34) kaldığı kayınvalidesinin evine geldi. Sözde konuşmak için eve girmeye çalışan koca, eşini boğazından, kayın validesi Ş.B.’yi ise bacağının üst tarafından bıçakladı. O esnada kayınvalide de eline geçirdiği bıçakla damadını arkasından bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli koca yaralı kaçarken, ağır yaralanan eşi ve kayınvalidesi komşularının çağırdığı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı olarak kaçan koca Ali A. ise bir alt sokakta yere yığıldı.Çevredekilerin polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine yaralı koca ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı 3 çocuk annesi Aslıhan A.'nın kurtarılması için gece boyunca yapılan tüm müdahaleler sonuçsuz kaldı, hayatını kaybetti.

Öte yandan hastanede tedavisi süren şüpheli kocanın ise tedavi sonrası ifadesi alınarak adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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