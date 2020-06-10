FETÖ firarisi hükümlü, ailesini ziyarette yakalandı

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapisle aranan M.A., Elazığ'da ikamet eden ailesini ziyaret ettiği sırada yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce yapılan istihbari çalışmayla, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapisle aranan M.A.'nın, Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde ikamet eden ailesini ziyaret ettiği belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Yazıkonak beldesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla M.A.'yı gözaltına aldı. M.A.,<br>jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-10 11:06:45<br>

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