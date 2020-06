Elazığ'da at yarışı heyecanı 82 gün sonra başladı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen at yarışlarında 82 günlük hasret İstanbul ve Elazığ'da koşulan yarışlarla sona erdi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararıyla 20 Mart'ta ertelenen at yarışlarında heyecan, İstanbul ve Elazığ'da düzenlenen koşularla yeniden başladı. Türkiye'de hipodromun bulunduğu 9 ilden biri olan Elazığ'da 2002 yılından beri devam eden yarışlar 82 günlük aranın ardından Yazıkonak Beldesinde bulunan hipodromda saat 17.15'teki koşuyla start aldı. Hipodromda sosyal mesafenin korunmasına uygun şekilde gerekli düzenlemeler yapılırken dezenfekte çalışmalarının yanında yarışlar seyircisiz olarak yapılıyor.<br>Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasının ardından at yarışlarının başlatıldığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci başladı. Bu normalleşme çerçevesinde bugün Elazığ Hipodrom'unda at yarışları start aldı. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.<br>At sahipleri ise yarışların tekrar başlamasından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.<br> DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-10 21:12:38<br>

