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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hint keneviri ekili arazide uyuşturucu satışına 7 gözaltı

DHA

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Hint keneviri ekili olan arazide uyuşturucu satışı yapan 7 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin kent merkezindeki bir bölgede, Hint keneviri ektiğini belirledi. Hemen araştırmalara başlayan ekipler, tespit ettikleri bölgeye operasyon düzenledi. Hint keneviri ekili alanda, uyuşturucu satışı yapan 7 kişi yakalandı. Operasyonda 269 kök kenevir, 65 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki...

Hint keneviri ekili arazide uyuşturucu satışına 7 gözaltı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Hint keneviri ekili olan arazide uyuşturucu satışı yapan 7 kişi yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin kent merkezindeki bir bölgede, Hint keneviri ektiğini belirledi. Hemen araştırmalara başlayan ekipler, tespit ettikleri bölgeye operasyon düzenledi. Hint keneviri ekili alanda, uyuşturucu satışı yapan 7 kişi yakalandı. Operasyonda 269 kök kenevir, 65 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-11 10:13:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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