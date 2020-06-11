Hint keneviri ekili arazide uyuşturucu satışına 7 gözaltı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Hint keneviri ekili olan arazide uyuşturucu satışı yapan 7 kişi yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin kent merkezindeki bir bölgede, Hint keneviri ektiğini belirledi. Hemen araştırmalara başlayan ekipler, tespit ettikleri bölgeye operasyon düzenledi. Hint keneviri ekili alanda, uyuşturucu satışı yapan 7 kişi yakalandı. Operasyonda 269 kök kenevir, 65 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-11 10:13:08<br>
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