Elazığ’daki kadın cinayeti Kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesinin cansız bedeni morgdan alınarak, son yolculuğuna uğurlandı

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Elazığ’da kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesi Aslıhan A., bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gece merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'ta bulunun bir apartmanın 3’üncü katında meydana gelmişti. Ali A. (40), boşanma aşamasında olup, ayrı yaşadığı 34 yaşındaki eşi Aslıhan A.'yı (34) boğazından bıçaklayarak ölümüne, kayınvalidesi Ş.B.’yi ise bacağının üst tarafından bıçaklayarak yaralanmasına neden olmuştu. Şüpheli koca ise kayınvalidesi tarafından bıçakla yaralanarak kaçtığı arka sokakta yere yığılmasıyla yakalanmıştı.

Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Aslıhan A.’nın cansız bedeni bugün otopsi yapılan Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Asri Mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Öte yandan olayda yaralanan kayınvalide Ş.B. ve şüpheli koca Ali A.’nın hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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