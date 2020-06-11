Prof. Dr. Atmaca, Metakognitif terapist unvanı alarak dünyada 5 psikiyatri profesöründen biri oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Atmaca, Metakognitif terapist unvanı alarak dünyada 5 psikiyatri profesöründen biri oldu

İHA

Prof. Dr. Atmaca, Metakognitif terapist unvanı alarak dünyada 5 psikiyatri profesöründen biri oldu

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murad Atmaca, metakognitif terapist unvanı alarak Türkiye’de ilk, dünyada ise 5 psikiyatri profesöründen biri oldu.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murad Atmaca iki yıldır Kopenhag’da devam ettiği eğitimi ve eğitimin tüm gereklerini tamamlayarak dünyada son dönemin en önemli terapi ekollerinden biri olan Metakognitif Terapi konusunda belgelendirmeye yetkili tek kurum olan Metacognitive Institute tarafından Metakognitif Terapist olarak diploma verilen Türkiye’de ilk ve dünyadaki toplam 5 psikiyatri profesöründen birisi oldu.
2 yıldır süren yorucu bir eğitim geçirdiğini aktaran Prof. Dr. Murad Atmaca, “Bunun için değişik aralarla sekiz defa Kopenhag’da bulundum. Eğitimi bitirip bir taraftan da izlediğimiz olguların takibi gerçekleştirildi. İkinci yılın sonunda tüm gereklilikleri karşılayarak metakognitif terapist ünvanı almaya hak kazandık. Bu terapi oldukça etkili ve dünyada hızla gelişen fakat oldukça yeni bir terapi tekniği. Bunu hem hastalarımıza uygulamak hem de klinikteki ve ülkemizdeki eğitim gören psikiyatrist arkadaşlarımız ve ruh sağlığı profesyonellerine tanıtmak gibi önemli bir görevimiz olacak. Bu süreci tamamlamada klinikte beraber çalıştığım tüm personel, hemşire, araştırma görevlisi arkadaşlar ve akademisyen arkadaşların ve ailemin rolünü unutmamam gerekir. Mensubu olmaktan gurur ve mutluluk duyduğum Fırat Üniversitesi’nin ismini bu vesileyle duyurmak ayrı bir kıvanç benim için. Bu alanda eğitimi tamamlayan sadece bir kaç kişi var. Ama psikiyatri camiasında ilk psikiyatri profesörü olmak ve beraberinde dünyada toplamda 5 pskiyatri profesöründen birisi olmak önemli” dedi.
Metakognitif terapi hakkında bilgi de veren Prof. Dr. Atmaca, "Dünyada en son, en güncel terapi akımlarından bir tanesi. Oldukça etkili. Kanıt düzeyi giderek artan önemli bir terapi yöntemi. Biz psikiyatride hastaları tedavi ederken hem ilaç tedavisi uyguluyoruz hemde de psikoterapi uyguluyoruz. Bilinçsel terapiler dediğimiz terapiler dünyada etkinliği en güçlü olan tedaviler. Bilinçsel terapilerden en günceli ve yenisi Metakognitif terapi. Dünyada da yeni ve çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu tarz terapiler bizim ilaç tedavilerine ek olarak kullandığımız tedaviler. Tüm psikiyatri camiası ve ruh sağlığı profesörleri psikoterapiyi yaygın olarak kullanır. Bazen ilaç tedavisine gerek duymadan tek başına psikoterapi ile tedavi edebildiğimiz pek çok kişi var. İhtiyaç da var. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik önemli tedaviler. Mesela bazen hamile hasta geliyor. İlaç tedaisi kullanma şansımız yok. Bunun yanında ilaç tedavisini reddeden, uyum göstermeyen hastalarda psikoterapileri kullanıyoruz. Metakognitif terapi yaklaşık 4 ay süren bir tedavi yöntemi. İlaç kullanılmıyor. Birçok bozuklukta tek başına etkili oluyor. Tedavi süreci seanslar şeklinde uygulanıyor. Her seans ortalama 45 dakika sürüyor. Türkiye'de hem psikiyatristlere hem ruh sağlığı profesörlerine Metakognitif terapi yöntemini öğretmek istiyorum. Bundan sonra bu terapinin eğitimini yapmak ve tanıtımını yapmak görevimiz” diye konuştu .

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’daki kadın cinayeti Kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesinin cansız bedeni morgdan alınarak, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Elazığ’daki kadın cinayeti Kocası tarafından ...
Hazar Gölü'nde mikroplastik kirlilik araştırması
YEREL HABERLER Hazar Gölü'nde mikroplastik kirlilik araştırması
Vali Kaldırım,gitmeden 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak yatırımın müjdesini verdi
YEREL HABERLER Vali Kaldırım,gitmeden 2 bin 500 kişiye istihdam ...
Elazığ'da hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Elazığ'da hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurdu
Elazığ'ın yeni valisi Erkaya Yırık,"Hep birlikte güzel işlere imza atacağız"
YEREL HABERLER Elazığ'ın yeni valisi Erkaya Yırık,"Hep birlikte ...
Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı
Otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
Hint keneviri ekili arazide uyuşturucu satışına 7 gözaltı
YEREL HABERLER Hint keneviri ekili arazide uyuşturucu satışına 7 ...
Elazığ'da uyuşturucu tarlasına şok operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu tarlasına şok operasyon: 7 ...
Elazığspor logolu maske satışına yasal işlem başlatılacak
YEREL HABERLER Elazığspor logolu maske satışına yasal işlem ...
Elazığ'da at yarışı heyecanı 82 gün sonra başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da at yarışı heyecanı 82 gün sonra başladı
Elazığ’da çocuklara yönelik sosyal mesafeli etkinlik
YEREL HABERLER Elazığ’da çocuklara yönelik sosyal mesafeli etkinlik
Hazar gölünde telef olan bazı balıklar kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Hazar gölünde telef olan bazı balıklar kıyıya vurdu
Elazığ'da depremde hasar alan eve farklı tedbir
YEREL HABERLER Elazığ'da depremde hasar alan eve farklı tedbir
Elazığ'da fuar ve kongre merkezi için start verildi
YEREL HABERLER Elazığ'da fuar ve kongre merkezi için start verildi
FETÖ firarisi hükümlü, ailesini ziyarette yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi hükümlü, ailesini ziyarette yakalandı
Elazığ'da kocasının boğazını kestiği 3 çocuk annesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elazığ'da kocasının boğazını kestiği 3 çocuk annesi ...
FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası alan firarı şahıs yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası alan firarı şahıs ...
Aliye, olimpiyat madalyası için Çin’de kampa girecek
YEREL HABERLER Aliye, olimpiyat madalyası için Çin’de kampa girecek
Kayınvalide, kızını ve kendisini yaralayan damadını bıçakladı
YEREL HABERLER Kayınvalide, kızını ve kendisini yaralayan damadını ...
Koca, eşini ve kaynanasını bıçakladı, kaynanası da onu bıçakladı Elazığ'da koca dehşeti: 3 yaralı Ayrı yaşadığı Eşi ve kaynanasını bıçaklayan şahıs kaçarken , kaynanası tarafından bıçaklandı, bir alt sokakta yere yığıldı
YEREL HABERLER Koca, eşini ve kaynanasını bıçakladı, kaynanası da ...
Elazığ'da öldürülen 2 terörist 16'sı sivil 21 şehidin faili çıktı Biri turuncu liste 2 teröristin Diyarbakır'da 16 sivilin, Elazığ Emniyet Müdürlüğünde yönelik düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu hain saldırıların planlayıcıları arasında yer aldıkları bildirdi
YEREL HABERLER Elazığ'da öldürülen 2 terörist 16'sı sivil 21 şehidin ...
Elazığ'da etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı (2)
YEREL HABERLER Elazığ'da etkisiz hale getirilen terörist Turuncu ...
Elazığ Belediyesi'nden üst yapı ve ilaçlama çalışmaları
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi'nden üst yapı ve ilaçlama ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X