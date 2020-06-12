Elazığ’da futbol sahasında sosyal mesafeli cuma namazı Bu hafta ilk defa 65 yaş üstündekiler de kısıtlamanın esnetilmesiyle cuma namazına gelebildi

Korona virüs salgını dolayısıyla Elazığ'da birçok cami bahçesinde olduğu gibi Kültür Park içerisindeki futbol sahalarında da cuma namazı kılındı. Bu hafta ilk defa 65 yaş üstündekiler de kısıtlamanın esnetilmesiyle cuma namazına gelebildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da cuma namazı korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kılındı. Bu hafta camilerin bahçesinin yanı sıra Kültür Park'ta bulunan futbol ve spor sahalarında da sosyal mesafeli bir şekilde cuma namazı kılındı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından futbol sahasında kıldırılan namaz öncesinde her türlü tedbir alınırken, ilk defa 65 yaş üstündekiler de kısıtlamanın esnetilmesiyle namaza gelebildi.

Şu anda devletin çok büyük bir gayret içerisinde olduğunu belirten İl Müftüsü Selami Aydın, “Büyük fedakarlıkla en güzel örneğini vererek bu hastalıktan kurtulmak için çok büyük mücadeleler verildi ve sonuna gelindi. Biz istiyoruz ki verilen bu emek boşa gitmesin. Kardeşlerimiz sosyal mesafeye dikkat ederek sayın valimizin talimatlarına uyarak güzel bir şekilde ibadetlerimizi yerine getirelim” dedi.



68 yaşında uzun süre sonra ilk defa cuma namazını kılabildi

Cuma namazını Kültür Park’ın spor sahasında kıldıklarını ifade eden vatandaşlardan Mahmut Salgar, “Müftümüz bize cuma namazını kıldırdı. Gerçekten çok güzel oldu. Ben 68 yaşındayım. Bundan önceki iki cuma namazına gelemedim almadıkları için ama şimdi serbest olduğu için gelip cuma namazımızı kıldık. Çok iyi ve güzel oldu” diye konuştu.

Sosyal mesafeye dikkat ederek cuma namazını kıldıklarını dile getiren vatandaşlardan İsmet Kara da, “Kültür park halı sahasında huşu içerisinde cuma namazımızı eda ettik. Allah kabul etsin. İnşallah bir sonraki hafta da camilerde kılarız” ifadelerini kullandı.

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