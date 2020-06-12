Elazığ'da bir haftada 41 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, son bir haftada polis tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak' suçundan 41 şüpheliye işlem yapıldı. Uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 7'si uyuşturucu madde ticareti yapmak, 34'ü uyuşturucu madde kullanmak suçundan olmak üzere toplam 41 şüpheliye işlem yapıldı. Uygulamalar sırasında yapılan üst aramalarında 637,30 gram toz esrar, 5,23 gram metamfetamin ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-12 15:42:56<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.