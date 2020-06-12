Dolandırıcılar 22 adet sahte altın diş ile yakalandı

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Iğdır’da dolandırıcılık olayına karışan 4 şüpheli Elazığ’da 22 adet sahte altın diş ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, Iğdır’da sahte altın yoluyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 şüphelinin Elazığ'da olması ihtimaline karşı çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kimlikleri belirlenen şüpheliler A.K., S.Ç., H.B. ve E.A'nın bulunduğu araç tespit edildi.4 şüpheli de düzenlenen operasyonla tespit edilen araçta yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 1 adet gerçek, 22 adet sahte altın diş ele geçirildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin tamamlanmasının ardından nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.

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