Dolandırıcılar 22 sahte altın dişle Elazığ'da yakalandı

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, Iğdır'daki sahte altınla dolandırıcılık olayına karışan 4 şüpheli, 22´si sahte 23 altın dişle yakalanarak gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Iğdır'da meydana gelen sahte altın yoluyla dolandırıcılık olayına karışan şüphelilerin Elazığ´da olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin bulunduğu araç tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Araçta bulunan şüpheliler A.K., S.Ç., H.B. ve E.A. gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramada 22´si sahte 23 altın diş ele geçirildi.<br>Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-12 21:04:59<br>

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