Elazığ'da yılanların dansı görüntülendi

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde iki yılanın birbirine sarılarak dans ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.<br>Keban ilçesine bağlı Aslankaşı köyünde dans eden yılanlar görüntülendi. Köy sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, birbirine sarılan yılanlar, uzun süre dans edercesine hareket ettiği anlar yer aldı. Yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-13 14:32:31<br>

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