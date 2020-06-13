Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücüsü yaralandı

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<br>Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN(Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülaziz Yıldız (78), hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Eşref Aygün ise tedavi altına alındı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Karakoçan ilçesindeki Yolçatı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülaziz Yıldız'a, Eşref Aygün idaresindeki 23 KB 778 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Yıldız ve Aygün ihbar üzerine gelen ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.<br>Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdülaziz Yıldız, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Eşref Aygün tedaviye altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER<br>2020-06-13 17:05:44<br>

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