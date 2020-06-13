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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da antikor testleri başladı

İHA

Korona virüs (Covid19) salgınına karşı bağışıklığın tespiti için bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da antikor testlerinin yapılmaya başlandığı bildirildi.

Elazığ'da antikor testleri başladı

Korona virüs (Covid19) salgınına karşı bağışıklığın tespiti için bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da antikor testlerinin yapılmaya başlandığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından kademeli olarak 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye'nin Covid19 hastalığına karşı bağışıklığını tespit etmeye yönelik antikor tarama testleri hane ziyaretleriyle başlandığı aktarıldı. 20 Haziran'a kadar sonuçlanması hedeflenen çalışmalar sonucunda "Covid19 Hastalığı Seroprevalans Araştırması" için, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ülke genelinde rastgele belirlediği 153 bin 577 hanenin filyasyon ekipleri tarafından ziyaret edileceği kaydedildi.
Salgının ülkede ilk olarak 11 Mart'ta saptandığını anımsatan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat,"Devam eden süreçte dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de vakalar görülmüştür.Bakanlığımız, 11 Mart 2020 tarihinden beri ülkemizde görülmekte olan yeni Korona virüs hastalığına karşı çok sayıda önlem almış ve önemli düzeyde başarılar sağlamıştır. Bu başarıların sürmesi ve gelecek dönemdeki hazırlıkları planlamak amacıyla Türkiye çapında tüm illerde çalışmalar yapılacaktır. Çalışmalar kapsamında 1224 Haziran 2020 tarihleri arasında veri toplama işlemi gerçekleştirilecektir”dedi.
Elazığ merkez ve tüm ilçelerde çalışma yapılacağına değinen Doç. Dr. Polat,“Filyasyon ekiplerimiz TÜİK tarafından daha önceden rastgele belirlenen hane halkı üzerinden bilgilendirme ve onay alınacak kişilere yönelik anket uygulaması şeklinde yapılacaktır. İlimizde görevlendirilen filyasyon ekiplerinden 1 doktor ve 1 hemşire bulunan ekiplerce aynı kişiden ELISA testi için kan örneği ve PCR testi için ise Covid19 rehberine uygun olarak sürüntü örneği alınacaktır. Filyasyon çalışmalarımız hafta sonu dahil olmak üzere mesai mefhumu gözetilmeden devam edecektir. Kişiye ulaşılamayabileceği ihtimaline karşı da mesai saatleri sonrasında da bazı ekipler örnek toplamaya devam edebilecek. Ulaşılan her haneden çalışma için rastgele bir kişi seçilecek. Kişi o sırada evde değilse bir kez daha haneye gidilerek o kişi çalışmaya alınmaya çalışılacak. Seçilen kişiye, bilgilendirilmiş onam formu okunacak ve anket soruları yöneltilecek. Eğer seçilen kişi 18 yaşından küçük ise velisine aynı işlemler yapılarak sorulara verilen cevaplar kaydedilecek. Seçilen kişi, daha önce Covid19 hastalık tanısı almış olsa bile çalışmaya katılacaktır”diye bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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