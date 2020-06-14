Bingöl depremi, Elazığ’da da hissedildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 17.24 sıralarında merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ'da da hissedilirken, vatandaşlar bulundukları yerlerden panikle dışarı çıktı.



“O an dükkandaydık”

Bingöl’de meydana gelen depremi hissettiklerini ifade eden Sertaç Kan, “Bingöl’deki arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Elazığ’da sallandı. Biz de o an dükkandaydık. Rabbim, bir daha göstermesin” dedi.

Vatandaşlardan İlhami Kartal ise “ Bingöl’de deprem olmuş. Biz de burada dükkandaydık, o anı hissettik. Burada bayağı bir salladı. Uzak da olsa burada hissettik. Cümlemize geçmiş olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.