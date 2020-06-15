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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da şok baskın neye uğradıklarını şaşırdılar

İHA

Elazığ'da bir köyde kaçak kazı yapanlara jandarma şok baskın gerçekleştirdi, neye uğradığını şaşıran 3 kişi gözaltına alındı, o anlarda kameraya yansıdı.

Elazığ'da şok baskın neye uğradıklarını şaşırdılar

Elazığ'da bir köyde kaçak kazı yapanlara jandarma şok baskın gerçekleştirdi, neye uğradığını şaşıran 3 kişi gözaltına alındı, o anlarda kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sivrice ilçesine bağlı Nergize Köyü'nde, kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye şok baskın gerçekleştiren jandarma ekipleri, metrelerce mağara şeklinde delik açan şüpheliler M.Ö., A.Ö.Ö. ve M.O'yu gözaltına aldı. Suçüstü gözaltına alınan şüphelilerden kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi.
Kameraya yansıyan şok baskın anında, şüphelilerin şaşkınlıkları dikkatten kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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