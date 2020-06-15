Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.<br>Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasıyla kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, Sivrice ilçesine bağlı Nergize köyünde düzenlenen operasyonla, kaçak kazı yapan M.Ö., A.Ö.Ö. ve M.O.'yu suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-15 12:18:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.