Otomobilin çarptığı koyunlar telef oldu

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin çarptığı çok sayıda koyun telef oldu.

Olay, ElazığBingöl Karayolu Karakoçan İlçesi Yolçatı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 YSN 24 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yaklaşık 20 koyun telef oldu.

Kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yapıldı.

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