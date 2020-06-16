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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığspor’dan, "Bırakmam Seni" kampanyasına destek

İHA

Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, Beşiktaş'a destek amacıyla başlatılan 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek vereceklerini aktardı.

Elazığspor’dan, "Bırakmam Seni" kampanyasına destek

Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, Beşiktaş’a destek amacıyla başlatılan ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına destek vereceklerini aktardı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Beşiktaş’ın resmi yayın yollarıyla başlattığı ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına destek olacağını duyurdu.
Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin güzide kulüplerinden olan ve tarihinde büyük başarılara imza atan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün başlatmış olduğu “Bırakmam Seni” kampanyasına Elazığspor Kulübü olarak bizlerde destek olacağız.Yakın zamanda stadyumsuz kalan Elazığsporumuz’a stadyum kapılarını açan ve depremden dolayı şehrimize moral motivasyon, kulübümüze ise maddi destek için kucak açarak hazırlık maçı teklifimizi geri çevirmeyen başta Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi olmak üzere siyah beyazlı kulübe camiamız adına şükranlarımı sunuyor, Beşiktaş Kulübüne tüm kulvarlarda başarılar diliyorum”dedi.
Öztürk, ayrıca Mart ayı içerisinde Elazığspor’a destek amacıyla İstanbul’da yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle iptal edilen hazırlık maçının da Beşiktaş’ın programa uyması halinde yeni sezon başında yapılacağını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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