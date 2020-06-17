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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ şüphelisi kadın öğretmen saklandığı evde yakalandı

DHA

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan Y.Ü. adlı meslekten ihraç edilen kadın öğretmen, saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalar sonunda 'FETÖ/PDY üye olma' suçundan arama kararı bulunan Y.Ü.'nün kentte saklandığını belirledi. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi teknik ve fiziki takip ile Y.Ü.'nün saklandığı evi tespit etti. Y.Ü., adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ü.'nün, 2016 yılında FETÖ/PDY...

FETÖ şüphelisi kadın öğretmen saklandığı evde yakalandı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan aranan Y.Ü. adlı meslekten ihraç edilen kadın öğretmen, saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.<br>Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalar sonunda 'FETÖ/PDY üye olma' suçundan arama kararı bulunan Y.Ü.'nün kentte saklandığını belirledi. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi teknik ve fiziki takip ile Y.Ü.'nün saklandığı evi tespit etti. Y.Ü., adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ü.'nün, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği öğrenildi.<br>MERDİVEN ALTINDA YAKALANDI, TUTUKLANDI<br>Öte yandan, 3 gün önce merdiven altındaki gizli bölmede saklanırken yakalanan FETÖ üyesi kadın doktor A.İ.'nin sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-17 10:10:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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