Minik Yüsra, parkta oynarken bayıldı hastanede hayatını kaybetti

Elazığ’da 4 yaşındaki Yüsra parkta oynarken bayıldı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Selimiye Camisi yanında bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin yanında bulunan parkta oyun oynayan 4 yaşındaki Yüsra Aslan baygınlık geçirdi. Yanında bulunan ailesi hemen küçük Yüsra’yı, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde otopsi yapılan ve ölüm nedeni henüz belirlenemeyen küçük Yüsra’nın, cenazesi defnedilmek üzere köyüne götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.