Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, “Elazığ’da 19 bin 300 konutun inşasını başlattık” Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum; “ İlk inşaatlarımızı inşallah 8’inci ay içerisinde tamamlayacağız, Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile burada depremzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" "Orta hasarlı binalarla alakalı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında vatandaşlarımız dan talep gelmesi halinde belediyemizle birlikte yasa kapsamına alacağız" "Deprem gerçeği hiçbir zaman bitmiyor, bin yıldır bu topraklarda depremle ilgili sorunlar yaşıyoruz, önümüzde ki süreçte de yine yaşama ihtimalimiz var" "

İHA

Elazığ depreminin ardından kentte 19 bin 300 konutun inşasını başlattıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum," 10 mahalle de inşaatlarımız şuan fiilen devam ediyor. İlk inşaatlarımızı inşallah 8'inci ay içerisinde tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile burada depremzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Yani depremden 6, 7 ay gibi kısa zamanda konutlarımızı teslimini yapar duruma geleceğiz"dedi.

Bakan Kurum, “Elazığ’da 19 bin 300 konutun inşasını başlattık” Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum; “ İlk inşaatlarımızı inşallah 8’inci ay içerisinde tamamlayacağız, Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile burada depremzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" "Orta hasarlı binalarla alakalı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında vatandaşlarımız dan talep gelmesi halinde belediyemizle birlikte yasa kapsamına alacağız" "Deprem gerçeği hiçbir zaman bitmiyor, bin yıldır bu topraklarda depremle ilgili sorunlar yaşıyoruz, önümüzde ki süreçte de yine yaşama ihtimalimiz var" "

Elazığ depreminin ardından kentte 19 bin 300 konutun inşasını başlattıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,” 10 mahalle de inşaatlarımız şuan fiilen devam ediyor. İlk inşaatlarımızı inşallah 8’inci ay içerisinde tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile burada depremzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Yani depremden 6, 7 ay gibi kısa zamanda konutlarımızı teslimini yapar duruma geleceğiz"dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Elazığ’a geldi. Elazığ’da ilk önce valiliğe geçen Bakan Kurum, depremle ilgili son durumu değerlendirdikten sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının ilk bölümünde Bingöl’de meydana gelen depremle ilgili bilgi veren Bakan Kurum, ardından 24 Ocak'ta yaşanan 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı.
Elazığ’da 19 bin 300 konutun inşasını başlattıklarını anımsatarak Elazığ depremi ile ilgili konuşmasına başlayan Bakan Kurum," Bu çerçevede ihalelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz. 10 mahalle de inşaatlarımız şuan fiilen devam ediyor. İlk inşaatlarımızı inşallah 8’inci ay içerisinde tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile burada depremzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Yani depremden 6, 7 ay gibi kısa zamanda konutlarımızı teslimini yapar duruma geleceğiz. Orta hasarlı binalarla ilgili vatandaşlarımızdan talepler vardı. Bunu da bugün ki toplantımızda istişare ettik. Orta hasarlı binalarla alakalı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında vatandaşlarımız dan talep gelmesi halinde belediyemizle birlikte yasa kapsamına alacağız. Vatandaşlarımız bu binaların yapımı noktasında belki vergi, harç gibi bedelleri yatırmayacaklar. Yine imar planı noktasında kira yardımı noktasında da bakanlığımız belediyemizle birlikte bu süreci yürütüyor olacak"dedi.

"En güzel şehircilik örneğini Elazığımızda yapmış olacağız"
Mustafapaşa ve Rüstempaşa Mahalleri arasındaki köprülü kavşağın kaldırılmasıyla ilgili de açıklamasını hatırlatan Bakan Kurum," Buradaki köprülü kavşağımızla ilgili Alt Yapı Ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz bir çalışma yaptılar. Bu çalışma çerçevesinde ekiplerimiz yeni bir fizibilite çalışması yapmak sureti ile yeni yapılacak imarı, binaların çekme mesafelerini, köprüden uzaklaştırmak süreci ile köprümüzü koruyacak bir planlama yürüyoruz. Bu çalışmanın sonucunda inşallah merkezdeki bu köprümüzün daha verimli hale getirecek, yanında yürüyüş yollarının olduğu kaldırımların geniş olduğu binalardan çekme mesafesinin 10 metre olduğu bir planlamayla birlikte yürüteceğiz. En güzel şehircilik örneğini Elazığımız'da yapmış olacağız"ifadelerini kullandı.

"Deprem gerçeği hiç bir zaman bitmiyor"
Tarım köy uygulamalarının sürdüğünü dile getiren Kurum," Bu çerçevede hızlandırılması talimatı verdik. Bir kısmını ihale etmiştik. Kalan kısmını da etaplar halinde yağacağız. Biz her zaman vatandaşımızla beraber onların rızası almak sureti ile işlerimizi yürüttük. Deprem gerçeği hiçbir zaman bitmiyor. Bin yıldır bu topraklarda depremle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Önümüzde ki süreçte de yine yaşama ihtimalimiz var. Çünkü bir deprem bölgesi kuşağı içerisindeyiz. Fay hatları üzerinde yaşıyoruz. Riskli binalarla alakalı vatandaşlarımızdan bir kez daha rica ediyorum. Riski bina tespitlerini yapsınlar. Biz bakanlık olarak Türkiye’nin her yerinde deprem dönüşümü çerçevesinde projelerimizi yürüyoruz"diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın can güvenliğini teminat altına alacağız"
Sadece depremle değil, iklim değişikliği sebebi ile projelerini sürdürdüklerini vurgulayan Kurum,"Dün Aralıklı da ki sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Ora da vatandaşlarımızı kaybettik. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında dere güzergahı üzerinde taşkın riski bulunan binaların taşınacağı sözünü vermiştik. TOKİ başkanlığımız bu 8 konutun inşasına başladı. Yüzde 3040 seviyelerine geldi. Bu projeyi de en yakın zamanda teslim edip dere güzergahı üzerinde zaten taşınması sürecini de başlattık. Vatandaşlarımızın can güvenliğini teminat altına alacağız"diyerek sözlerini tamamladı.
Devlet olarak kendilerinin elinden geleni yaptığını aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'de," 40 yıllık binaların hepsi neredeyse ağır hasarlı olarak yerle yeksan oldu. Yerine ne yapılacak işte burada biraz düşünmek gerekiyor. Düzgün bir planlama yapmak gerekiyor. İyi bir planlama ile Elazığ’ı geleceğe doğru taşıyacak şehircilik mantığını da oturtmak mümkün işte onun en iyi örneklerini de Çevre ve şehircilik Bakanlığı ile TOKİ veriyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile daha güçlü konutlar ve yaşanabilir konutlar yapılıyor. Şehirler aslında taşla toprakla ibaret değildir bunu herkesin bilmesi lazım. Canlı organizmalardır onlarında insanlar gibi hayatları var. Onlar da bakım istiyor. Bunu kim gösterecek. Başta belediyemiz gösterecek. Unutmamak gerekiyor. Şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan yöneticilerin ufukları ile doğru orantılıdır"diye konuştu.
Bakan Kurum'a basın toplantısında Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, ilgili birim ve kurum müdürleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum:”"Bingöl’de 638, Erzurum’da 189, Erzincan’da ise 38 bina ağır hasarlı ve yıkık" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Bir okulumuz ağır, 4 okulumuz orta hasarlı, 11 de çeşitli kamu kurumlarımızda kısmı hasarlar meydana geldi” “Hafta sonu gençlerimiz sınava girecekler, bu çerçeve de okullarımızda tespitlerimizi yaptık ve gençlerimizin can güvenliği taşıma riski olan binaları tespit ettik” "Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık”
YEREL HABERLER Bakan Kurum:”"Bingöl’de 638, Erzurum’da 189, ...
Minik Yüsra, parkta oynarken bayıldı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minik Yüsra, parkta oynarken bayıldı hastanede ...
Elazığ'a atanan Vali Erkaya Yırık, görevine başladı
YEREL HABERLER Elazığ'a atanan Vali Erkaya Yırık, görevine başladı
Elazığ'da spor kulüpleri çalışmalarına kaldığı yerden başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da spor kulüpleri çalışmalarına kaldığı yerden ...
Kızını öldürüp, intihara kalkışan baba, mezar kazarak 'Ben ya da karım girecek' demiş
YEREL HABERLER Kızını öldürüp, intihara kalkışan baba, mezar kazarak ...
Elazığ Valisi Yırık, "Dokunulmadık gönül bırakmayacağız" diyerek göreve başladı
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Yırık, "Dokunulmadık gönül ...
Vali Kaldırım'dan veda mesajı
YEREL HABERLER Vali Kaldırım'dan veda mesajı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:"Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez"
YEREL HABERLER Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:"Şiddet kimden ve nereden ...
Katil baba, mezar bile kazmış Elazığ'da eşinden boşanan ve bugün kızını öldüren zanlının, daha önce köyüne giderek "Bu mezara ya ben yada karım girecek" diyerek mezar kazdığı öğrenildi
YEREL HABERLER Katil baba, mezar bile kazmış Elazığ'da eşinden ...
Görüşmek istemeyen kızını öldürüp, intihara kalkıştı (2)
YEREL HABERLER Görüşmek istemeyen kızını öldürüp, intihara kalkıştı ...
Babası öldürmeden bu notu paylaşmış: "Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor"
YEREL HABERLER Babası öldürmeden bu notu paylaşmış: "Bir baba ...
Fırat Nehri'ne devrilen minibüste ölen 2'si çocuk 5 kişi, toprağa verildi
YEREL HABERLER Fırat Nehri'ne devrilen minibüste ölen 2'si çocuk 5 ...
Jandarma, FETÖ şüphelisini postacı kılığına girerek yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma, FETÖ şüphelisini postacı kılığına girerek ...
Minik kuzenler aynı tabutta, son yolculuğuna uğurlandı Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişilik aile, bugün memleketleri Elazığ'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı 4 tabutun yan yana konulduğu cenaze töreninde 1 ve 2 yaşındaki kuzenlerin naaşları aynı tabuta konuldu
YEREL HABERLER Minik kuzenler aynı tabutta, son yolculuğuna ...
Postacı kılığına giren jandarma, hüküm giyen FETÖ'cüyü yakaladı
YEREL HABERLER Postacı kılığına giren jandarma, hüküm giyen ...
Çağlar: “Antrenör adaylarıyla iletişim halindeyiz”
YEREL HABERLER Çağlar: “Antrenör adaylarıyla iletişim halindeyiz”
Elazığ'da baba sınav için gelen kızını öldürdü, kendini ağır yaraladı
YEREL HABERLER Elazığ'da baba sınav için gelen kızını öldürdü, ...
Görüşmek istemeyen kızını öldürüp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Görüşmek istemeyen kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Elazığlı depremzedelerden, Bingöl depremzedelerine "manevi" destek
YEREL HABERLER Elazığlı depremzedelerden, Bingöl depremzedelerine ...
FETÖ şüphelisi kadın öğretmen saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi kadın öğretmen saklandığı evde ...
Elazığ'da 114 bin 980 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da 114 bin 980 dekar tarım arazisi sulanmaya ...
FETÖ’cü ihraç öğretmen, kiraladığı evde yakalanıp tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ’cü ihraç öğretmen, kiraladığı evde yakalanıp ...
Elazığ analiz sonrası içme suyuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Elazığ analiz sonrası içme suyuna kavuşuyor
Elazığspor’dan, "Bırakmam Seni" kampanyasına destek
YEREL HABERLER Elazığspor’dan, "Bırakmam Seni" kampanyasına destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X