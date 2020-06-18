Bakan Kurum: Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da 38 bina ağır ve yıkık (2)

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<br>ŞANTİYELERDE İNCELEME YAPTI<br>Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da valilikteki toplantının ardından 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası yapımına başlanan binaların şantiyelerini ziyaret etti. Bakan Kurum sırasıyla Bizmişen bölgesi ile Sürsürü, Mustafapaşa, Çatalçeşme ve Karşıyaka mahallelerinde bulunan inşaatlarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum'a Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Elazığ milletvekilleri eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-18 20:13:49<br>

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