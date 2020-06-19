Elazığ'da il dışından gelene 14 gün karantina kuralı kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da il dışından gelene 14 gün karantina kuralı kaldırıldı

İHA

Elazığ'da il dışından gelene 14 gün karantina kuralı kaldırıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından salgın nedeniyle 2 Nisan'dan itibaren uygulamaya konulan, şehir dışından gelenlere 14 gün karantina kuralının bugün itibariyle kaldırıldığı bildirildi.
Elazığ Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplandığını, hem Liselere Geçiş hemde Yüksek Öğretim Kurumları sınavları ile ilgili kararlar alındığı, ayırca il dışından gelenlere 14 gün karantina şartının görüşüldüğü bildirildi. 20 ve 21 Haziran ile 2728 Haziran sınav saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı aktarılan açıklamada, kente gelenleri için verilen 14 gün karantina kuralının kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatılan açıklamada," İlimizde yapılacak olan LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakınının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında biletleme yapmış olanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, önceden belirlenmiş nikah törenlerinin aileler, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla kısıtlamadan muaf tutulmasına, ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı satıldığı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, nikah salonları, acil çağrı merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT, akaryakıt istasyonları, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, İçme suyu dolum tesisleri , gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaatlar gibi faaliyetleri yürüten işletmelerin açık bulundurulmasına karar verildi"denildi.

"14 gün karantina kuralı kalktı"
Açıklamanın devamında ise," Covid19 salgını nedeniyle, 02.04.2020 tarihli ve 16 nolu İl Hıfzıssıhha Meclisinin 6 ıncı maddesinde ilimize dışarıdan gelen herkes için 14 gün boyunca ikametinde karantina tedbiri uygulanmasına ve bu şahısların evlerinden çıkmalarına müsaade edilmemesine ve 26.05.2020 tarihli ve 43 nolu İl Hıfzıssıhha Meclisinin 2 inci maddesinde de ilimize il dışından gelen herkes için 14 gün boyunca ikametinde karantina tedbiri uygulanmasının devam edilmesine ve 14 gün karantina kararını ihlal edilmesi halinde ilave 15 gün ikametinden ayrılmasına müsaade edilmemesine şeklinde karar verilmişti.Bu kapsamda,Koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Meclisinin 02.04.2020 tarihli ve 16 nolu kararının 6 ıncı maddesi ile 26.05.2020 tarihli ve 43 nolu kararının 2 inci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir"denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da LGS önceki okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Elazığ'da LGS önceki okullar dezenfekte edildi
Merve'yi öldürüp, intihara kalkışan babası da hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Merve'yi öldürüp, intihara kalkışan babası da ...
Elazığ'da salep soğanı toplayan 3 kişiye 221 bin TL ceza
YEREL HABERLER Elazığ'da salep soğanı toplayan 3 kişiye 221 bin TL ...
Elazığ TSO Başkanı Arslan," Esnafımızın tüm taleplerini en üst düzeye ilettik"
YEREL HABERLER Elazığ TSO Başkanı Arslan," Esnafımızın tüm ...
Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat
YEREL HABERLER Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat
Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi
Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da Roma dönemine ait 20 sikke ele geçirildi
Elazığ'da kızını öldüren baba da öldü Elazığ'da bir süre önce eşinden boşanan ve önceki gün 20 yaşındaki kızını öldüren baba da 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elazığ'da kızını öldüren baba da öldü Elazığ'da bir ...
Bakan Kurum: Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da 38 bina ağır ve yıkık (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, ...
Bakan Kurum Elazığ’da, yapımı süren deprem konutlarını inceledi
YEREL HABERLER Bakan Kurum Elazığ’da, yapımı süren deprem ...
Elazığ'da 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da 1 köy karantinaya alındı
Traktör dereye yuvarlandı, 2 yaralıyı UMKE ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Traktör dereye yuvarlandı, 2 yaralıyı UMKE ekipleri ...
Bakan Kurum: Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, Erzincan'da 38 bina ağır ve yıkık
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Bingöl'de 638, Erzurum'da 189, ...
Bakan Kurum, “Elazığ’da 19 bin 300 konutun inşasını başlattık” Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum; “ İlk inşaatlarımızı inşallah 8’inci ay içerisinde tamamlayacağız, Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile burada depremzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" "Orta hasarlı binalarla alakalı Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında vatandaşlarımız dan talep gelmesi halinde belediyemizle birlikte yasa kapsamına alacağız" "Deprem gerçeği hiçbir zaman bitmiyor, bin yıldır bu topraklarda depremle ilgili sorunlar yaşıyoruz, önümüzde ki süreçte de yine yaşama ihtimalimiz var" "
YEREL HABERLER Bakan Kurum, “Elazığ’da 19 bin 300 konutun inşasını ...
Bakan Kurum:”"Bingöl’de 638, Erzurum’da 189, Erzincan’da ise 38 bina ağır hasarlı ve yıkık" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Bir okulumuz ağır, 4 okulumuz orta hasarlı, 11 de çeşitli kamu kurumlarımızda kısmı hasarlar meydana geldi” “Hafta sonu gençlerimiz sınava girecekler, bu çerçeve de okullarımızda tespitlerimizi yaptık ve gençlerimizin can güvenliği taşıma riski olan binaları tespit ettik” "Toplamda 5 bin 900 binanın tespitini yaptık”
YEREL HABERLER Bakan Kurum:”"Bingöl’de 638, Erzurum’da 189, ...
Minik Yüsra, parkta oynarken bayıldı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minik Yüsra, parkta oynarken bayıldı hastanede ...
Elazığ'a atanan Vali Erkaya Yırık, görevine başladı
YEREL HABERLER Elazığ'a atanan Vali Erkaya Yırık, görevine başladı
Elazığ'da spor kulüpleri çalışmalarına kaldığı yerden başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da spor kulüpleri çalışmalarına kaldığı yerden ...
Kızını öldürüp, intihara kalkışan baba, mezar kazarak 'Ben ya da karım girecek' demiş
YEREL HABERLER Kızını öldürüp, intihara kalkışan baba, mezar kazarak ...
Elazığ Valisi Yırık, "Dokunulmadık gönül bırakmayacağız" diyerek göreve başladı
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Yırık, "Dokunulmadık gönül ...
Vali Kaldırım'dan veda mesajı
YEREL HABERLER Vali Kaldırım'dan veda mesajı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:"Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez"
YEREL HABERLER Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:"Şiddet kimden ve nereden ...
Katil baba, mezar bile kazmış Elazığ'da eşinden boşanan ve bugün kızını öldüren zanlının, daha önce köyüne giderek "Bu mezara ya ben yada karım girecek" diyerek mezar kazdığı öğrenildi
YEREL HABERLER Katil baba, mezar bile kazmış Elazığ'da eşinden ...
Görüşmek istemeyen kızını öldürüp, intihara kalkıştı (2)
YEREL HABERLER Görüşmek istemeyen kızını öldürüp, intihara kalkıştı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X