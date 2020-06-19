Elazığ'a gelenlere uygulanan 14 gün karantina kuralı kaldırıldı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 2 Nisan'dan itibaren uygulamaya konulan şehir dışından gelenlere 14 gün karantina kuralı; bugün itibariyle kaldırıldı.<br>Elazığ Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplandı. Toplantıda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili 81 ilde yapılacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca 2 Nisanda kararlaştırılan, Elazığ'a dışarıdan gelen vatandaşlar için 14 gün boyunca ikametinde karantina tedbiri uygulanmasına ve evlerinden çıkmamalarına yönelik kararın yürürlükten kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-19 16:34:16<br>

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