Karakoçan'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ´ın Karakoçan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, alınan kararı vatandaşlara ücretsiz maske dağıtarak duyurdu.<br>Karakoçan´da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında, ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun aldığı kararla, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, alınan kararı vatandaşlara ücretsiz maske dağıtarak duyurdu. Emniyet Müdürü Hakan Meletlioğlu, maske takmayanlara 900 TL idari para cezası uygulanacağını da hatırlatarak, "Amacımız ceza kesmek değil. Önemli olan vatandaşların sağlığı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER<br>2020-06-19 19:51:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.