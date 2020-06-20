Elazığ´da kapısı açık otomobil trafiği tehlikeye soktu         

Babalarına "ciğer" olup en değerli hediyeyi verdiler - ADANA

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, sürücüsünün arka kapısı açık halde ilerlediği otomobil, trafikteki diğer araçları tehlikeye soktu. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.<br>Olay, öğlen saatlerinde Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün, arka kapısı açık şekilde ilerlediği otomobil trafiği tehlikeye attı. Uzun süre bu şekilde ilerleyen otomobil bir sitenin içerisine girdi. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasınca kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-20 18:50:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.