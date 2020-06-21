3 çocuk annesinin bahçesi bile yoktu, şimdi devlet desteği ile çiftliği var Elazığ'da aldığı yüzde 70 hibe desteği sayesinde çiftlik kuran ve şu anda 101 inekle günlük 1,5 ton süt üreten 3 çocuk annesi Fethiye Polat, hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlıyor

Elazığ'da aldığı yüzde 70 hibe desteği sayesinde bahçesi bile yokken, çiftlik kuran ve şu anda 101 inekle günlük 1,5 ton süt üreten 3 çocuk annesi Fethiye Polat, hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Göl köyünde 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Fethiye Polat, kardeşinin önerisi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu. Polat, 2017 yılında aldığı yüzde 70 hibe destekle kendi çiftliğini kurdu. 3 yıl önce 40 inek ile başladığı çiftliğinde bugün 101 inek ile günlük 1,5 ton süt üreten Polat, 5 kişilik bir aileye de istihdam sağladı. Bir bahçesi bile yokken aldığı destekle çiftlik sahibi olan, Elazığ depremi ve pandemi nedeniyle yaşadıkları zor günleri de geride bırakan 3 çocuk annesi, şimdi hedefine ise günlük 3 ton süt üretimini koyduğunu aktardı.



"Devletten büyük destek gördük, görmeye de devam ediyoruz"

İşletmeyi devlet desteği ile yüzde yetmiş hibe alarak açtığını anımsatan 3 çocuk annesi Fethiye Polat, “Yüzde yetmiş hibeden sonra kendi gücümüzle de bir şeyler katarak güzel bir işletme yaptık. Erkek kardeşim bir fikir verdi. Abla işte TKDK destekli böyle bir proje açılmış bu desteğe biz de katılalım dedi. Ben de olur tabi hani yapabilir miyiz dedim 'yapabiliriz' dedi. Girişimcilik yaparak TKDK’dan yüzde yetmiş hibe aldık. Devletten büyük destek gördük biz. Onların desteği olmasaydı yapamazdık çok güzel bir destek aldık. Bakanlıklardan yani bu destekle yürümeye çalıştık ve çok güzelde yürüyoruz şu anda. Hiç hayvancılık yapmamıştım. Bir bahçem bile yoktu benim. Ama şu anda hayvanlarımla çok mutluyum güzel bakabiliyorum. Bir veterinerin bilgilerinin hemen hemen yarısını biliyorum. Çünkü severek yapıyorum çok zevk alıyorum sanki evdeki çocuğumdan çok buna değer veriyorum. Yani o buzağıların doğumu annenin gebeliği hepsini takip ediyoruz. Onlar bana mutluluk veriyor hani severek mutlu olarak yapıyorum" dedi.



"Hedef günlük 3 bin ton süt üretmek"

Bu işe 40 hayvanla başladığını ve şu anda 101 hayvanı olduğunu da anımsatan Polat, “İşletmemizde günlük 1,5 tona süt alıyoruz. Tabi 1,5 ton sütü aldığımızda 11 hayvanımız sağılır değil bunun içinde. Her zaman ya 11 ya da 15 20 hayvanımız gebe olduğu için 3 ay önceden sütten kesiyoruz. Bu hayvanların verimini saymıyoruz. Doğumlarını yaptıktan 3 ay sonra daha güzel verim alıyoruz. O yüzden bu 1,5 tonluk sütün verimin içinde bu hayvanlarımızın sütü yok. Hedefim bu işletmenin günlük 3 ton süt üretmesidir. İnşallah olacak çünkü bizim sıkıştığımız an Elazığ’da depremimiz oldu. Depremden sonra korona virüs oldu. Depremden sonra biz hayvanlarımızı sağım yapamadık. Bazı sıkıntılarımız oldu" ifadelerini kullandı

Devletin kendilerinin yanında olduğu sürece çok güzel yükseleceklerinin de altını çizen Polat, “Çünkü devletimizin şu anda bize desteği hiç kesilmiyor. Hem Ziraat Bankası olsun hem de bakanlıklar olsun aradığımız zaman cevap alabileceğimiz insanlar var. Hepsine teşekkür ediyorum. Sigortalı çalışanım var. 5 kişiye bakıyor. Bu 5 kişinin giderlerini biz karşılıyoruz. Şu anda öyle ama inşallah ilerde daha çoğalacak inşallah 3 4 çalışanım olacak. 34 tane sigorta yapacağım" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.