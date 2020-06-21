Ağıla girip 22 koyunu telef eden kurtlar mahalleliyi tedirgin etti

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde ağıla giren kurtlar 22 koyunu telef etti. Mahalelli, 7 koyunun yaralandığı olaydan sonra kurtların bir daha gelmesinden endişe ediyor.<br>Olay, sabah saatlerinde Hicret Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta meydana geldi. Nihat Gülbasan´ın, içerisinde yaklaşık 100 koyun bulunan ağılına giren kurtlar 22 koyunu boğarak telef etti. 7´sini de yaraladı. Sabah yem vermek için ağıla giren Gülbasan, yerde yatan koyunları görünce şok oldu. Mahalleli, yaklaşık 35 bin TL'lik zarara yol açan kurtların, bir daha gelmesinden endişe duyuyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-21 22:21:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.