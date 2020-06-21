Ağıla girip 22 koyunu telef eden kurtlar mahalleliyi tedirgin etti

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde ağıla giren kurtlar 22 koyunu telef etti. Mahalelli, 7 koyunun yaralandığı olaydan sonra kurtların bir daha gelmesinden endişe ediyor.<br>Olay, sabah saatlerinde Hicret Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta meydana geldi. Nihat Gülbasan´ın, içerisinde yaklaşık 100 koyun bulunan ağılına giren kurtlar 22 koyunu boğarak telef etti. 7´sini de yaraladı. Sabah yem vermek için ağıla giren Gülbasan, yerde yatan koyunları görünce şok oldu. Mahalleli, yaklaşık 35 bin TL'lik zarara yol açan kurtların, bir daha gelmesinden endişe duyuyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-21 22:21:10<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.