Elazığ'da bir kişi aracından inerken vuruldu

Elazığ’da bir kişi arabasından inerken peş peşe açılan ateş sonucu bacaklarından vurularak yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Gökbayrak Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini park edip inen Alper Y.'ye şüpheli bir şahıs tarafından 56 el ateş edildi. Şüpheli kaçarken Alper Y., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin, vurulan şahsın husumetlisi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.