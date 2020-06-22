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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en genç şelalesine ziyaretçi yoğunluğu

İHA

Elazığ'da dünyanın en genç şelalesi olarak bilinen Çırçır, yeni normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Dünyanın en genç şelalesine ziyaretçi yoğunluğu

Elazığ'da dünyanın en genç şelalesi olarak bilinen Çırçır, yeni normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan ve 1974 yılında Fırat Nehrinden akan suların basınçla yönünün değiştirmesi ile doğal olarak ortaya çıkan Çırçır Şelalesi, dünyanın en genç şelalesi olarak biliniyor. Yerli turistlerin ve gurbetçilerin uğrak mekanı olan doğal güzelliği ile dikkat çeken şelale, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 70 gün ziyaretçilere kapandı. Yeni normalleşme süreci ile birlikte tekrar ziyaretçilere açılan şelale Türkiye’nin dört bir yanından rağbet görmeye başladı.Vatandaşlar, bir yandan doğa harikası şelalenin keyfini çıkarıp fotoğraflarken bir yandan da Keban’a özgü olarak yapılan 23 alabalık çeşidinin lezzetini tadıyor.
Eşiyle birlikte Çırçır Şelalesi’ni ziyaret etmeye gelen Selami Turus, Mersin’den geldiklerini belirterek, “Pandemi döneminde hep içeride kaldığımızdan dolayı bayağı bir sıkılmıştık. Biz de buraya geldik. Çırçır şelalemiz de Keban da çok güzel, beğendik. Bayağı kalabalık. Millet de bir ferahladı, yoğun oluyor” dedi.
Arkadaşlarıyla şelaleyi gezen Erdal Kurt, “Elazığ’dan geliyoruz. Malum pandemi dönemi değişiklik olsun diye buraya geldik. Elazığ Çırçır şelalesi meşhur. En genç şelaledir. Arkadaşlarla geldik, memnun kaldık” diye konuştu.
Çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından misafir ağırladıklarını ifade eden İşletme Sahibi Ayhan Şimşek ise “70 güne yakın bir süre işletmelerimiz kapalı kaldı.Normalleşme sürecine geçtikten sonra, vatandaşımız artık kendilerini kapalı alanlardan ziyade açık alanları tercih ediyor. İşletmelerimizde açık alan olduğundan dolayı Elazığ bölgesinden, Malatya hatta Diyarbakır, Bingöl ve Muş’tan bile rağbet görüyor. Gelip burada zamanlarını geçirebilecekleri açık alanlar mevcuttur. Halkımızın buraya gelmesindeki en büyük etkenlerden biri de serin bir yer olmasıdır. Çırçır Şelalesi, özellik bakımından dünyanın en genç şelalesi olma özelliğine sahip"diye bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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