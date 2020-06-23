HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı gözaltında

<br>Nursel Şengezer/ KARAKOÇAN, (Elazığ, (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ile 1 kişi gözaltına alındı.<br>Karakoçan ilçesine bağlı HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Bekir Polat ve yardımcısı Canan Tağtekin ve 1 partili yürütülen terör soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Belediyede arama yapılıyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER<br>2020-06-23 09:20:23<br>
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