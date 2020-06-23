DSİ Genel Müdürü Yıldız," Elazığ içme suyu ana isale hattı tamamlandı"

İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Hamzabey Barajı’ndan alınacak günlük 160 bin metre küp hamsuyun içmesuyu standartlarına uygun kalitede arıtılması sağlanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Elazığ'ın içme suyu ana isale hattının tamamlandığını söyledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün insanların en hayati ihtiyacı olan içmesuyu temini hizmeti ve yine insanların can,mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu belirten Genel Müdür Kaya Yıldız,"Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir.Ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinde karşılanıyor. 81 İlimiz için İçmesuyu Eylem Planını hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin ve ilçelerimizin 204020502071 yıllarına kadar olan içmesuyu meselesini çözüme kavuşturuyoruz. Bu kapsamda 81,5 kilometrelik Elazığ İçmesuyu Ana İsale Hattı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla isale hattından maksimum 1820 lt/sn ham suyun arıtma tesisine iletimi sağlandı. İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Hamzabey Barajı’ndan alınacak günlük 160.000 m hamsuyun içmesuyu standartlarına uygun kalitede arıtılması sağlanacaktır.Arıtma Tesisinde ünitelere ait testler ve tesise girecek olan ham suyun içme ve kullanma suyu kalitesine getirilmesi için gerekli su analiz çalışmaları devam etmektedir. Suyun test ve analizleri tamamlandıktan sonra Elazığ Belediyesi’nce inşa edilen pompa ve isale hattı aracılığıyla Doğukent İçmesuyu deposuna akıtılacaktır"dedi.

Projenin su kaynağı Hamzabey Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte 2018 yılında su tutulduğunu anımsatan DSİ Genel Müdürü Yıldız," İçmesuyu İsale Hattının tamamı 143 km olup 81,5 km si ana isale, 61,5 km si şehir merkezinde yeni yapılan depolar ve arıtma tesisi arasındaki bağlantı hattıdır. Ana İsale Hattı kapsamında, Abdullahpaşa 1, Abdullahpaşa 2, Kireçocağı, Mollakendi, Araştırma, Doğukent, Yurbaşı, Yazıkonak, Hilalkent, Zafran (Yeşilkent) olmak üzere 11 adet depoda betonarme, mekanik ve elektrik tesisat işleri tamamlanmıştır. Sanat yapıları kapsamında 93 adet tahliye, 105 vantuz, 15 adet hat vanası, 4 adet branşman (Palu Kovancılar içmesuyu ayırma) betonarme ve mekanik imalatları, 3 adet köprü, 1 adet debimetre betonarme imalatı, 11 adet menfez, 20 adet dere geçişi imalatı tamamlanmıştır"ifadelerini kullandı.

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