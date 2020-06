Güllü nine, kayıp kocasını maniler söyleyerek bekliyor 4 yıl önce kocası kayıp olan 90 yaşındaki Güllü nine, “Öldüyse öldü, yaşıyorsa yaşıyor, öğreneyim ki hiç olmazsa tesellim düşer”

Elazığ’da 90 yaşındaki Güllü nine, 4 yıl önce kaybolan ve yapılan aramalara rağmen bulunamayan eşinin yolunu gözlüyor. Eşinin fotoğrafına bakarak maniler dizen Güllü nine, 67 yıllık hayat arkadaşının ölü ya da sağ bulunmasını istiyor.

Alınan bilgiye göre, 26 Aralık 2016 tarihinde merkeze bağlı Konakalmaz köyündeki evinden çıkan 6 çocuk babası 89 yaşındaki Hasan Katırcı, kent merkezine geldi. Daha sonra minibüsle köye geri geldiği söylenen Katırcı'dan bir daha haber alınamadı. Günlerce ekipler tarafından aranan yaşlı adam bulunamadı. Katırcı'nın 67 yıllık hayat arkadaşı 90 yaşındaki eşi Güllü Katırcı ise 4 senedir kocasının yolunu gözlüyor. Çocuklarının ısrarına rağmen eşi döndüğünde kapıyı açmak için köyden ayrılmayan Güllü nine, 2 ay önce düşerek kalçasını kırdı. Ameliyat olan Güllü nineyi kızı Arefe Yavuz yanına aldı. Kızının yanında kalan Güllü nine, eşinin fotoğrafına bakarak maniler söylüyor. Bir umutla hayat arkadaşının döneceği günü bekleyen nene, yetkililerden eşinin ölü ya da diri bulunmasını istiyor.



Eşine maniler söylüyor

4 senedir kaybolan eşini beklediğini dile getiren Güllü Katırcı, “Sürekli rüyama geliyor. Her gün bakıyorum evin içinde geziyor. Bir şeyler getiriyor. Zannediyorum ki ölmemiş. 60'ı aşkın senedir birlikteydik. Artık aklım başımda değil. Her gün bekliyorum. Ne ölüsü belli ne de dirisi belli. Hiç belli değil ne oldu. Ölse adamın tesellisi düşer. Arayın bulun, öldüyse öldü yaşıyorsa yaşıyor” dedi.

Güllü nine, “Bu dağlar olmayaydı sararıp solmayaydı. Ölüm Allah’ın emri kaybolmak olmasaydı. Dağlar dağladı beni gören ağladı beni, devri dönesi felek derde bağladı beni,başım gözüm üstüne bu yola ince bakam ince eleyip ince bakayım. Yarim bu yoldan gelir öylece bakayım. Gel gel senin yolunu bekliyorum. Senin yolunu bekliyorum gel gel”diyerek eşine maniler söylüyor.



"Babam ölü veya diri bulunsun"

4 sene önce babasının köyden Elazığ’a maaşını çekmek için geldiğini aktaran kızı Arefe Yavuz, “Köye döndüğünde de caminin orada inmiş ama eve gitmemiş. Biz haber alamadık. Ölümü diri mi hiç aklımızdan çıkmıyor. Yaşlı da olsa bizim babamızdır. Çok zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Biz 6 kardeşiz, babam kaybolduktan itibaren bizim sanki bir tarafımız yok. Çok zor bir durum. Annem köyde 3 sene bekledi ama gelmedi. Annem orada hasta olup düştü bizde buraya getirdik. Ben yetkililere sesleniyorum. Babamı gören duyan olursa bize bildirip acımızı dindirsin. Ölü veya diri bulunsun. Babamızın bir mezarı olmasını istiyoruz. Annem devamlı babamın yolunu gözlüyor. Sürekli rüyalarına giriyor. Çok zor bir durum ne de olsa 60 yıllık hayat arkadaşı ve birlikte bir hayat yaşadılar. Annem diyor ki ölmeden eşinin ölü veya diri olduğu bilmek istiyor. Allah yardımcımız olsun. Yetkililer buna bir çözüm bularak bizim de acımızı dindirsinler” diye konuştu.

