Elazığ'da çevre düzenlemesi ve park yapımı projesi başladı

Elazığ'da merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde kanal yanı çevre düzenlemesi ve park yapım projesinin başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada," Mayıs 2020’de ihalesi gerçekleştirilen ve Haziran 2020’de yer teslimi yapılan proje kapsamında, kazı dolgu ve kanal kenarı perde duvar çalışmalarına başlandı. Toplam 37 bin metre kare alan üzerinde hayata geçirilecek park alanında 27 bin metre kare yeşil alan, 248 metre kare çocuk oyun alanları, 84 metre kare fitness alanları, bin 760 metre kare bisiklet yolu, 2 bin 768 metre kare gezinti yolu yer alacak.Piknik masaları ve barbekülerle donatılacak park alanı 2020 yılı içerisinde hizmete sunulacak. Proje kapsamında ayrıca kanalda ıslah çalışması gerçekleştirilerek, kanal bin 800 metre uzunluğunda duvar ve panel çit ile sağlı sollu çevrelenecek. Şehrin doğu kesimine prestijli bir yaşam alanı kazandıracak projenin tamamlanmasıyla, vatandaşlar aileleriyle birlikte rahat, huzurlu, keyifli ve güvenli vakit geçirebilecekleri bir dinlenme alanına kavuşacak"denildi.

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