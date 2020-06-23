Elazığ'da dağ keçileri mahalleye indi

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kent merkezinde dağ keçileri görüldü. <br>Fethi Sekin Şehir Hastanesi bahçesinde geçen hafta görülen koruma altındaki dağ keçileri, bu kez Yıldızbağları Mahallesi'nde görüldü. Dağlık ve yüksek rakımlı alanlarda yaşayan dağ keçilerini vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntüledi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-23 14:40:06<br>

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