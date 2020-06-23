Biçerdöver alev aldı, 10 dönüm ekili alan yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biçerdöver alev aldı, 10 dönüm ekili alan yandı

İHA

Biçerdöver alev aldı, 10 dönüm ekili alan yandı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde arpa hasadında çalışan biçerdöver, alev aldı, 10 dönümlük ekili alan kül odu.
Olay, ilçeye bağlı Akuşağı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zeki Yılmaz'a ait arpa tarlasında hasat yapan biçerdöver, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevlerin tarlaya sıçraması sonucu, 10 dönüm ekili alan yandı. Ekili alan dışında da arazilerin yangında zarar gördüğü öğrenildi. Köy sakinlerinin ilk müdahaleyi yaptığı yangın bölgesinde itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Yangında, biçerdöverde kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ'da dağ keçileri mahalleye indi
YEREL HABERLER Elazığ'da dağ keçileri mahalleye indi
Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi
YEREL HABERLER Elazığ'da dağ keçileri bu kez mahalleye kadar indi
Elazığ'da çevre düzenlemesi ve park yapımı projesi başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da çevre düzenlemesi ve park yapımı projesi ...
Elazığ Belediyespor’da hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ Belediyespor’da hazırlıklar sürüyor
Güllü nine, kayıp kocasını maniler söyleyerek bekliyor 4 yıl önce kocası kayıp olan 90 yaşındaki Güllü nine, “Öldüyse öldü, yaşıyorsa yaşıyor, öğreneyim ki hiç olmazsa tesellim düşer”
YEREL HABERLER Güllü nine, kayıp kocasını maniler söyleyerek ...
DSİ Genel Müdürü Yıldız," Elazığ içme suyu ana isale hattı tamamlandı"
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Yıldız," Elazığ içme suyu ana isale ...
HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı gözaltında / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı ...
Elazığ'da terör operasyonu, HDP'li başkanla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da terör operasyonu, HDP'li başkanla birlikte ...
HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı gözaltında
YEREL HABERLER HDP'li Sarıcan Belediye Başkanı Polat ve yardımcısı ...
Elazığ’da Kent Meydanı için yıkım çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da Kent Meydanı için yıkım çalışması ...
Kurtlar 24 koyunu telef etti, silahlı nöbete başladılar
YEREL HABERLER Kurtlar 24 koyunu telef etti, silahlı nöbete ...
Dünyanın en genç şelalesine ziyaretçi yoğunluğu
YEREL HABERLER Dünyanın en genç şelalesine ziyaretçi yoğunluğu
Elazığ'da bir kişi aracından inerken vuruldu
YEREL HABERLER Elazığ'da bir kişi aracından inerken vuruldu
Ağıla girip 22 koyunu telef eden kurtlar mahalleliyi tedirgin etti
YEREL HABERLER Ağıla girip 22 koyunu telef eden kurtlar mahalleliyi ...
'Kırmızı Montlular'dan şehit babalarına ziyaret
YEREL HABERLER 'Kırmızı Montlular'dan şehit babalarına ziyaret
Elazığ’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elazığ’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Serinlemek için göle giren genç adam hayatını kaybetti Genç adamdan geriye ise tespih atölyesinde çalıştığı görüntüler kaldı
YEREL HABERLER Serinlemek için göle giren genç adam hayatını ...
Hazar Gölü'ne giren Harun, boğuldu
YEREL HABERLER Hazar Gölü'ne giren Harun, boğuldu
Gençler, şehitleri ve babalarını unutmadı
YEREL HABERLER Gençler, şehitleri ve babalarını unutmadı
Mehmetçik'ten şehit babalarına ziyaret
YEREL HABERLER Mehmetçik'ten şehit babalarına ziyaret
Elazığ’da kurtlar mahalleye indi, 22 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Elazığ’da kurtlar mahalleye indi, 22 koyunu telef ...
3 çocuk annesinin bahçesi bile yoktu, şimdi devlet desteği ile çiftliği var Elazığ'da aldığı yüzde 70 hibe desteği sayesinde çiftlik kuran ve şu anda 101 inekle günlük 1,5 ton süt üreten 3 çocuk annesi Fethiye Polat, hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlıyor
YEREL HABERLER 3 çocuk annesinin bahçesi bile yoktu, şimdi devlet ...
Milli sporcularda salonlara dönmenin mutluluğu
YEREL HABERLER Milli sporcularda salonlara dönmenin mutluluğu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X