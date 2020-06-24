Elazığ’da traktör devrildi: 4 yaralı

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 4 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde Ağın ilçesine bağlı Ortayabanlı köyünde meydana geldi. Şefik Uzunoğlu yönetimindeki 24 AE 136 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan 4 kişi, köydeki başka bir traktörle, aracın altından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-23 23:42:43<br>

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