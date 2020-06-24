Elazığ'da HDP'li belde belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Elazığ'da dün düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınan HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın görevden geçici olarak uzaklaştırıldığı, yerine ise Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz'ın görevlendirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada,"Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, “Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan” Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/17748 sayılı soruşturması kapsamında 23.06.2020 tarihinde göz altına alınmıştır. Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat hakkında devam eden Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/17748 sayılı soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltında alınması göz önünde bulundurularak, Anayasa’nın 127’inci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 47’inci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığı’nın 23.06.2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yine aynı Kanunun 46’ıncı maddesi kapsamında Elazığ Valiliği Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Sarıcan Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"denildi.



Operasyonda 3 kişi gözaltına alınmıştı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerin 8 aylık çalışması sonucunda yapılan operasyonda Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi'nin HDP'li Başkanı Bekir Polat ile sözde eş başkanı Canan Tağtekin ile birlikte bir kişi daha bölücü terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınmıştı.

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