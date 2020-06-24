Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polis ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında son 1 haftada 51 şüpheliye yasal işlem yapıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda, son bir haftada 6 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 45 şüpheliye de uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem yapıldı. Uygulamalar sırasında yapılan üst aramalarında ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-24 18:01:27<br>
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