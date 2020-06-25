Elazığ'da, ağaçların arasına gizlenen 42 kilo esrar bulundu

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ kırsalında, jandarma operasyonunda, dere yatağına ekili 18 bin 559 kök Hint keneviri ve ağaçların arasına gizlenen 42 kilo esrar ele geçirildi. <br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ kırsalında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine hareke geçti. Bölgede arazi taraması yapan ekipler, dere yatağına ekili 18 bin 559 kök Hint keneviri ile ağaçların arasına gizlenmiş 42 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.A. ve E.B.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-25 10:01:32<br>

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