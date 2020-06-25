Elazığ'da 9 takım 1'inci amatöre çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da 9 takım 1'inci amatöre çıktı

İHA

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nden 9 takım, 1. Amatör Küme Futbol Ligi'ne yükseltildi.

Elazığ'da 9 takım 1'inci amatöre çıktı

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi’nden 9 takım, 1. Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükseltildi.
Yaşanan pandemi sürecinin ardından devam etmeyen Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi için, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan karar çıktı. Elazığ Amatör Spor Evi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan ASKF Başkanı Mustafa Gür ile TFF Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç, 9 takımın 1. Amatör Kümeye yükseltildiğini açıkladı.
Pandemi sürecinden sonra 2. Amatör Futbol Ligleri ile ilgili puantaj sıralamasına göre daha önce karar aldıklarını belirten Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, “İl Tertip Komitesi kararını aldıktan sonra TFF Amatör İşler Kurulu’na kararımızı gönderdik. Toplamda Türkiye’de 18 ilimizde alınan kararlar Amatör İşler Kurulu tarafından onaylandı. Bunlardan biri de Elazığ. 23 ilde 1 ve 2. amatör ligler birleştirildi. Bu 23 ilin içinde biz yokuz. 11 ilde de 1. amatör küme statüleri onaylandı. Profesyonel takımlarla ilgili TFF karar verecek. Alınacak karar doğrultusunda bu liglerin devam edip etmeyeceği belli olacak. Bizler de bu kararları kamuoyuyla paylaşacağız. 2. Amatör Lig’den 1. Amatör Lig’e yükselen ekipleri kutlarım” dedi.
TFF İl Temsilcisi Turgut Kılınç ise; “Daha önce yaptığımız toplantıda çabalarımızla deprem ve pandemi sürecinin ardından 4 takım üst lige çıkacaktı. Kulüplerimiz mağdur olmasın diye biz bu yükselen takımların 9 olmasına karar verdik. Bu kararı TFF’ye gönderdik. Bu kararımız onaylandı. 9 ekibimiz önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig’de mücadele edecek"ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ İl Özel İdare'de Başkan Uçar istifa etti
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare'de Başkan Uçar istifa etti
Elazığ'da muhtar, teşvik için İpek böcekçiliği yapmaya başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da muhtar, teşvik için İpek böcekçiliği ...
Elazığ'da, ağaçların arasına gizlenen 42 kilo esrar bulundu
YEREL HABERLER Elazığ'da, ağaçların arasına gizlenen 42 kilo esrar ...
Elazığ’da 2 bin rakımda uyuşturucu tarlasına operasyon Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 18 bin 559 adet hint keneviri ve 40 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 2 bin rakımda uyuşturucu tarlasına ...
Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı
Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele, 51 şahsa işlem yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele, 51 şahsa işlem ...
Elazığ'da kurslar, sosyal mesafeli eğitime başladı El emeği göz nuru ürünlerin üretildiği ve sergilendiği kurslar, korona virüs salgını kapsamında atılan normalleşme adımlarıyla kapılarını kursiyerlerine açtı
YEREL HABERLER Elazığ'da kurslar, sosyal mesafeli eğitime başladı El ...
Elazığ'da Tıp Fakültesi öğrencilerinin maskeli ve sosyal mesafeli yemin töreni
YEREL HABERLER Elazığ'da Tıp Fakültesi öğrencilerinin maskeli ve ...
Elazığ’da çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli ...
Yolunu kaybeden dağ keçisi, doğal yaşam alanına bırakıldı
YEREL HABERLER Yolunu kaybeden dağ keçisi, doğal yaşam alanına ...
Gözaltına alınan HDP'li Polat, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER Gözaltına alınan HDP'li Polat, belediye başkanlığı ...
Elazığ'da HDP'li belde belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da HDP'li belde belediye başkanı görevden ...
Elazığ’da ilk konutlar bitme aşamasına geldi, depremzedelere 2 ay sonra teslim edilecek Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrasında bir çok mahalle şantiyeye alanına dönerken, 14 kişinini hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı’nın olduğu bölgede yapımına başlanılan konutların yüzde 70’i tamamlandı Harput mimarisinden esinlenerek yapılan konutların 2 ay sonra hazır hale gelerek teslim edilmeye başlanacağı belirtildi
YEREL HABERLER Elazığ’da ilk konutlar bitme aşamasına geldi, ...
Pedallı arabasıyla dolaşırken kaybolan Ömer, 5 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Pedallı arabasıyla dolaşırken kaybolan Ömer, 5 saat ...
Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Durak, Diyarbakır'da toprağa verilecek
YEREL HABERLER Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Durak, ...
Vali Yırık, şehit Sekin'in kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Yırık, şehit Sekin'in kabrini ziyaret etti
4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında ...
Elazığ'da traktör devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da traktör devrildi: 4 yaralı
Elazığ’da traktör devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da traktör devrildi: 4 yaralı
Elazığ’a atanan öğretmenler karşılandı
YEREL HABERLER Elazığ’a atanan öğretmenler karşılandı
Biçerdöver alev aldı, 10 dönüm ekili alan yandı
YEREL HABERLER Biçerdöver alev aldı, 10 dönüm ekili alan yandı
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ'da dağ keçileri mahalleye indi
YEREL HABERLER Elazığ'da dağ keçileri mahalleye indi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X